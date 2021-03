Covid-19

Os Estados Unidos registaram no sábado mais 761 mortes atribuídas a covid-19 e 64.266 novos casos de infeção com o coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença, de acordo com dados divulgados pela Universidade Johns Hopkins.

Com os dados divulgados pelas 20:00 locais de sábado (00:00 de hoje em Lisboa), os Estados Unidos registam um total de 30.215.544 casos confirmados de infeção e 548.813 mortes devido à covid-19.

A Califórnia é agora o estado mais afetado pela pandemia, com 58.800 mortes, seguido de Nova Iorque (49.928), Texas (48.039), Florida (33.142), Pensilvânia (24.960), Nova Jérsia (24.382) e Ilinóis (23.498).