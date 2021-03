Actualidade

O chefe da diplomacia dos Estados Unidos denunciou, no sábado, as sanções "sem fundamento" anunciadas pela China contra dois responsáveis norte-americanos no âmbito da questão de Xinjiang.

Anthony Blinken garantiu que esta decisão de Pequim vai reforçar a "atenção internacional" sobre "o genocídio" dos uigures, minoria étnica muçulmana daquela região do noroeste da China.

"As tentativas de Pequim para intimidar e tentar calar aqueles que defendem os direitos humanos e as liberdades fundamentais só vão contribuir para uma crescente atenção internacional sobre o genocídio e os crimes contra a Humanidade em curso em Xinjang", declarou, em comunicado.