Actualidade

As autoridades de saúde de Macau proibiram o protesto agendado para hoje contra o plano de apoio ao consumo do Governo e justificaram a decisão por a organização não conseguir garantir orientações de prevenção pandémica.

A organização foi notificada, após uma reunião no sábado com as autoridades, na véspera do protesto. A Direção dos Serviços de Saúde sublinhou, em comunicado, que "os infratores podem ser acusados da prática de um crime de desobediência".

Um dos dois deputados da Assembleia Legislativa que estava a organizar o protesto publicou hoje uma nota na rede social Facebook a explicar que os promotores foram notificados para suspenderem a iniciativa.