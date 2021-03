Actualidade

O especialista em turismo e jogo Zeng Zhonglu disse à Lusa que Macau deve pensar em legalizar o jogo 'online' e apostar na importação de 'talentos' que desenvolvem Inteligência Artificial (IA) na China continental.

O professor do Centro Pedagógico e Científico nas Áreas do Jogo e do Turismo do Instituto Politécnico de Macau (IPM) defendeu em entrevista à Lusa que "a única forma de Macau desenvolver a tecnologia de IA na indústria do jogo é de recrutar talentos da China continental".

"A IA é muito importante para o jogo 'online'. Até ao momento, Macau não tem uma indústria de jogo 'online'. No futuro, Macau devia considerar legalizar o jogo 'online', caso contrário vai atrasar-se, porque outros territórios, outros países, estão a desenvolver esta área muito rapidamente", avisou, para concluir que, nesta área, "Macau está a ficar para trás".