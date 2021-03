Actualidade

O especialista em turismo Zeng Zhonglu disse à Lusa que o legado português não chega para 'vender' Macau aos turistas e que o território tem de descobrir outras narrativas históricas para promover produtos turísticos e reforçar a sua singularidade.

"Macau tem mais de 400 anos de cultura mista de portugueses e chineses. Esta cultura é única. É diferente", começou por afirmar o professor do Centro Pedagógico e Científico nas Áreas do Jogo e do Turismo do Instituto Politécnico de Macau (IPM).

"Macau tem, naturalmente, muitos edifícios de arquitetura em estilo português, mas isto não é suficiente", sublinhou, contudo, o académico, em entrevista à Lusa.