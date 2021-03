Chuva e trovoada colocam Madeira em aviso laranja até às 12

O arquipélago da Madeira está hoje sob aviso laranja do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) até às 12:00, com condições favoráveis à ocorrência de aguaceiros, por vezes fortes, de granizo e acompanhados de trovoada.

Com exceção do aviso meteorológico amarelo para Porto Santo, devido a risco de trovoada até as 12:00 e de aguaceiros até às 15:00, por vezes fortes, o resto do arquipélago está hoje sob aviso laranja do IPMA até as 12:00, devido a chuva e trovoada, um nível de alerta acima do amarelo, e às 15:00 todo o arquipélago regressa a aviso amarelo devido à previsão de aguaceiros fortes e trovoada.

A costa sul e regiões montanhosas da ilha da Madeira estiveram no sábado sob aviso vermelho, prevendo na altura o IMPA que este aviso, o mais grave na escala do instituto, se mantivesse até as 12:00 de hoje, mas desde as 6:30 de hoje o aviso desceu para laranja, até as 12:00, e a partir dessa hora e até às 21:00 desce para aviso amarelo devido aos aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoada.