Covid-19

Os restaurantes especializados na venda de leitão na Mealhada registaram um ano de saldo negativo, face aos confinamentos e restrições de circulação entre concelhos, mas a vacinação traz alguma esperança de que o negócio possa recuperar.

"Estivemos fechados no primeiro confinamento, abrimos em maio e depois no verão trabalhou-se mais ou menos bem. Depois, a partir de outubro, começou a quebra, e o Natal não foi o que costuma ser, sem jantares de empresas. Em 05 de janeiro, fechámos logo", resumiu à agência Lusa a gerente d'O Castiço, Carla Carvalheira.

Segundo a responsável, o restaurante, num ano normal, "trabalha bem o ano inteiro". Mas os meses do verão, apesar da muita procura, com filas à porta, não chegaram para compensar o resto do ano.