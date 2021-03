Actualidade

A consultora Verisk Maplecroft considerou hoje que os países produtores de petróleo, entre os quais elenca Angola e Guiné Equatorial, arriscam-se a enfrentar uma forte instabilidade social devido à quebra de receitas desencadeada pela transição energética.

"Com a transição energética a acelerar, e a covid-19 a eliminar qualquer recuperação petrolífera feita nos últimos anos, o tempo está a acabar para um conjunto de países que não conseguiram diversificar as suas economias para além da exportação de combustíveis fósseis", lê-se num relatório sobre a transição energética.

Argélia, Iraque e Nigéria "estão entre as primeiras vítimas desta lenta onda de instabilidade política que vai engolir os produtores petrolíferos mais expostos", acrescenta-se no documento enviado aos clientes e a que a Lusa teve acesso, e no qual se aponta, de seguida, Angola, Guiné Equatorial e Cazaquistão.