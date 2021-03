Actualidade

O general Vasco Gonçalves, primeiro-ministro após a Revolução dos Cravos, vai ser homenageado, no seu centenário, com uma série de iniciativas, como o lançamento de uma fotobiografia e uma sessão comemorativa, em 08 de maio.

Em declarações à Lusa, Manuel Begonha, dirigente da Associação Conquistas de Abril (ACA), que organiza as comemorações, afirmou que Vasco Gonçalves (1921-2005) é "uma figura fundamental do 25 de Abril" e seria "imperdoável" deixar passar a data do centenário em branco.

"Não só porque era um homem que tinha características de grande cultura, era um homem que colaborou ainda no golpe da Sé [em 1959, contra a ditadura de Salazar] e tinha uma notável formação em termos políticos. Era um homem que leu os clássicos marxistas todos, movia-se muito bem no materialismo histórico", disse Manuel Begonha, que participou ativamente no processo do 25 de Abril, como membro da 5.ª Divisão do EMGFA, onde coordenou as campanhas de dinamização cultural no país.