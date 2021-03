Actualidade

O Papa Francisco lembrou hoje as vítimas do atentado terrorista junto à catedral do Sagrado Coração de Jesus, sede da arquidiocese de Makassar, no sul da ilha das Celebes, na Indonésia.

"Oremos por todas as vítimas da violência, especialmente pelas do atentado ocorrido esta manhã na Indonésia em frente à Catedral de Makassar", disse o pontífice após a oração do Angelus, realizada hoje dentro da Basílica de São Pedro, no final da celebração litúrgica do Domingo de Ramos.

Várias pessoas ficaram hoje feridas numa explosão perto da catedral de Makassar, na Indonésia, disse a polícia, que indicou suspeitar que a deflagração foi produzida por uma bomba.