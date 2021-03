Actualidade

Equipas de resgate conseguiram libertar o leme e as hélices do porta-contentores encalhado há cinco dias no Canal do Suez, segundo uma das empresas que operam no canal, e que continua a dragagem de areias para libertar o casco.

Depois de mais uma tentativa falhada, esta noite, para rebocar o navio porta-contentores, aproveitando a maré alta, "esta manhã foi noticiado que o leme e as hélices foram libertados", anunciou na sua página da Internet a empresa de serviços marítimos Gulf Agency Company (GAC), sediada no Dubai e que opera no canal.

No entanto, o GAC, citando a Autoridade do Canal de Suez, garantiu que "a proa do navio ainda está afundada na margem do canal", mas adianta que houve um "ligeiro movimento lateral".