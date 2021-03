Actualidade

Vinte pessoas foram realojadas temporariamente na Madeira devido ao temporal que assolou o arquipélago nas últimas 24 horas e provocou dois apagões gerais, indicou hoje o Governo Regional, referindo que foram registadas 117 ocorrências.

O presidente do executivo madeirense, Miguel Albuquerque, explicou, em conferência de imprensa no Serviço Regional de Proteção Civil, que as 20 pessoas correspondem a seis agregados familiares, que vivem em habitações precárias na zona do Funchal.

"Foram realojadas na Pousada da Juventude", disse, referindo que a situação vai agora ser analisada pelo Instituto de Habitação da Madeira e pela Câmara Municipal do Funchal.