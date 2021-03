Actualidade

O grupo Património Histórico da polícia da região espanhola de Valência apreendeu três obras falsas atribuídas aos pintores Amedeo Modigliani, Domenikos Theotokópoulos, El Grego, e Francisco de Goya, cujo proprietário tentava comercializar por 12.500 milhões de euros.

Segundo a investigação policial, as três obras são propriedade de um colecionador de arte não especialista da província de Toledo, que começou a vender as suas coleções como se fossem originais, com a colaboração de 'marchands' de arte que tentavam vender as obras através de email entre colecionadores, a troco de 10 por cento do valor.

De acordo com a polícia regional, a pintura de Modigliani estava acompanhada de documentos supostamente falsificados que comprovavam a sua autenticidade com a intenção de comercializá-la na Suíça, no México e Alemanha por um valor de 8,5 milhões de euros.