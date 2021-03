Covid-19

A Bélgica atingiu hoje uma incidência cumulativa a 14 dias de 505 casos de infeção por SARS-CoV-2 por 100.000 habitantes, o maior número desde o início da terceira vaga da pandemia, noticia a EFE.

Segundo a agência de notícias espanhola, houve uma média de 4.636 infeções por dia, entre 18 e 24 de março, o que representou um aumento de 27% em relação aos sete dias anteriores.

Esse aumento também se reflete no número de camas ocupadas nos cuidados intensivos, que contabiliza 701 - com 292 novos internamentos nas últimas 24 horas - embora nem todas as pessoas que se encontram nos cuidados intensivos tenham ingressado devido à covid-19.