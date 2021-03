Actualidade

A Proteção Civil Municipal do Funchal registou 30 ocorrências durante a madrugada de hoje, na sequência do temporal que assolou o arquipélago, a maior parte relacionadas com inundações e colapsos de estruturas, indicou a autarquia.

"Esta manhã, com a luz do dia, chegaram-nos também novas informações de estabelecimentos comerciais afetados, bem como estacionamentos alagados e ribeiros que saíram do seu curso normal, pelo que os Bombeiros Sapadores do Funchal e a Proteção Civil Municipal estão a acudir a estas situações", refere o presidente da câmara, Miguel Gouveia, em comunicado.

O autarca indica que estão no terreno equipas do Departamento de Ambiente, dos Jardins e Espaços Verdes, das Infraestruturas e Equipamentos, das Águas do Funchal e da Mobilidade e Trânsito, para "promover o mais rapidamente possível a reposição das condições de normalidade e de segurança em toda a cidade."