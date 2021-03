Mundial2022

O médio Renato Sanches, que substituiu Sérgio Oliveira no sábado, no jogo entre a seleção portuguesa de futebol e a Sérvia (2-2), lamentou hoje o golo "retirado" a Portugal, mas já pensa no embate com o Luxemburgo.

"Foi um jogo muito difícil, fizemos uma boa primeira parte, na segunda parte também jogámos bem, no final do jogo foi-nos retirado um golo", lembrou o jogador, em alusão ao lance, já nos 'descontos', em que a bola rematada pelo avançado Cristiano Ronaldo ultrapassou a linha de golo, mas que o árbitro Danny Makkelie, dos Países Baixos, não validou.

Renato Sanches, que não jogou no primeiro jogo do grupo A europeu de qualificação para o Mundial2022, na vitória por 1-0 diante do Azerbaijão, acabou no sábado por ser opção para o selecionador Fernando Santos, entrando aos 73 minutos.