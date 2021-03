Actualidade

O Koweit recuperou hoje oito toneladas de arquivos que tinham sido roubados pelo exército iraquiano do ex-Presidente Saddam Hussein, durante a ocupação de sete meses em 1990/91, 30 anos depois da Guerra do Golfo.

Segundo a agência France-Presse (AFP), este é o terceiro lote de arquivos devolvido ao Koweit desde 2019, de acordo com as autoridades do Koweit e do Iraque.

Os arquivos devolvidos este domingo "pertencem, entre outros, à Universidade do Kuwait e ao Ministério da Informação do Kuwait", precisou aos jornalistas um alto funcionário do Ministério das Relações Estrangeiras do Kuwait, Nasser al-Hayne, citado pela AFP.