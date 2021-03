Actualidade

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, anunciou hoje o início de "sérias negociações" com a China para enviar representantes a Xinjiang, onde a minoria uigur tem sido vítima de uma política repressiva.

"Sérias negociações estão em andamento entre o escritório do Alto Comissariado [para os direitos humanos] e as autoridades chinesas", disse António Guterres, em entrevista ao canal CBC, do Canadá, acrescentando: "Espero que, em breve, cheguem a um acordo e que o Alto Comissariado para os Direitos Humanos possa visitar a China sem restrições ou limitações".

Segundo estudos publicados por institutos dos Estados Unidos e Austrália, refutados por Pequim, pelo menos um milhão de uigures foram internados em "campos" em Xinjiang, no noroeste da China, e alguns foram submetidos a "trabalho forçado", especialmente em campos de algodão. Washington considera que a repressão desta minoria muçulmana constitui um "genocídio".