Covid-19

A Itália registou 19.611 casos de infeção com o novo coronavírus e 297 mortes nas últimas 24 horas, segundo o Ministério da Saúde.

O número de casos de hoje revela uma queda face aos cerca de 24 mil casos registados nos últimos dias, o que para o ministro da Saúde, Roberto Speranza, representa os primeiros sinais de contenção do contágio.

A queda foi registada tanto no número de infeções, que foram 19.611 face aos 23.839 do dia anterior, e no número de óbitos, já que os 297 de hoje representam menos 83 face a sábado, dia em que foram registados 380 óbitos.