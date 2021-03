Autárquicas

O vereador e eurodeputado do PCP João Ferreira vai, pela segunda vez, ser o candidato da Coligação Democrática Unitária (CDU) à Câmara Municipal de Lisboa nas autárquicas do final do ano, anunciou hoje a CDU.

A apresentação formal da candidatura de João Ferreira, que já concorreu às presidenciais de janeiro, será feita na segunda-feira, em Lisboa, segundo um comunicado da coligação que junta PCP e PEV.

João Ferreira foi, sucessivamente, cabeça de lista da CDU às europeias em 2014 e 2019, candidato à câmara de Lisboa em 2017 e concorreu com o apoio dos comunistas e verdes às presidenciais de janeiro.