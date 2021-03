Covid-19

O Reino Unido registou nas últimas 24 horas mais 3.862 casos de covid-19 e 19 mortes pela doença, de acordo com os dados oficiais hoje publicados, que mostram uma continuidade na tendência de descida dos números nos últimos dias.

No sábado registaram-se 58 mortes associadas à covid-19 e 4.715 infeções com o novo coronavírus em 24 horas no Reino Unido e na sexta-feira tinham sido notificadas 70 mortes e 6.187 novos casos de covid-19.

Mais de 30 milhões de pessoas no Reino Unido já tinham recebido até sábado pelo menos uma dose da vacina para a covid-19 e mais de 3,5 milhões já tinham a vacinação completa.