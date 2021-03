Moçambique/Ataques

Uma ponte aérea está montada entre Pemba e Maputo para retirar do norte de Moçambique quase 1.300 pessoas resgatadas sábado por navio do distrito de Palma, alvo de ataques armados na quarta-feira, disse hoje à Lusa fonte da Total.

Prevê-se que a operação decorra até segunda-feira, disse a mesma fonte, durante as operações em curso na capital provincial de Cabo Delgado.

Os voos transportam sobretudo trabalhadores ligados ao projeto de gás do norte de Moçambique para a capital moçambicana, 1.700 quilómetros a sul, de onde terão ligação para as suas províncias ou para outros países, no caso de funcionários estrangeiros, acrescentou.