Covid-19

O partido Chega elogiou hoje a decisão do Presidente da República de promulgar os diplomas do parlamento que reforçam os apoios sociais, considerando "incompreensível a pressão do Governo" para que fossem vetados ou enviados para o Tribunal Constitucional.

"Marcelo Rebelo de Sousa tomou, nesta matéria, a decisão certa e realista: os reforços dos apoios sociais, nomeadamente a independentes, são fundamentais e seria um enorme desrespeito à Assembleia da República - e sobretudo ao povo português - que não fossem efetivados", defende o partido liderado por André Ventura, em comunicado.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulgou hoje três diplomas aprovados pelo parlamento de reforço de apoios no âmbito da pandemia por considerar que não existe uma violação indiscutível da Constituição, e representam "medidas de apoio social urgentes".