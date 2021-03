Covid-19

O Brasil registou 1.656 mortes associadas à covid-19 nas últimas 24 horas, número que eleva o total de óbitos desde o início da pandemia para 312.206, tendo sido ainda detetados 44.326 novos casos de infeção, segundo dados oficiais.

Os números hoje divulgados pelo ministério da Saúde brasileiro colocam o total acumulado de casos de infeção com o vírus SARS-CoV-2 desde que a pandemia foi identificada no país, em fevereiro do ano passado, em 12.534.688 casos.

Mostram também uma queda acentuada em relação aos últimos dias, em que o número de mortes em 24 horas atingiu mais de 3.600, ainda que, de acordo com o próprio ministério, tal acontece todos os fins de semana, porque o pessoal responsável pelo processamento de dados é reduzido.