Covid-19

A terceira maior cidade da Austrália, Brisbane, no estado de Queensland, inicia hoje um período de confinamento de três dias, para travar um surto comunitário de covid-19, anunciaram hoje as autoridades.

Segundo a responsável do governo daquele estado, Annastacia Palaszczuk, as autoridades de saúde identificaram quatro novos casos de transmissão comunitária da variante detetada no Reino Unido em dezembro, considerada altamente contagiosa, tendo decidido decretar o confinamento para identificar os contactos com os infetados.

Os cerca de 2,5 milhões de residentes em Brisbane receberam instruções para permanecer em casa a partir das 17:00 de hoje (hora local), exceto para necessidades essenciais, sendo o uso de máscara obrigatório em locais e transportes públicos.