Covid-19

O Presidente chileno anunciou no domingo o adiamento para maio das eleições previstas para 10 e 11 de abril, devido ao aumento de casos de covid-19, uma decisão que ainda tem de ser ratificada pelo Parlamento.

"Amanhã [esta segunda-feira] enviaremos ao Congresso um projeto de Reforma Constitucional para adiar, por cinco semanas, as eleições constituintes [para designar os membros da Assembleia que deverá redigir a futura Constituição do país], presidentes de câmaras municipais, senadores e governadores. Se este projeto for aprovado, as eleições previstas para os dias 10 e 11 de abril serão realizadas em 15 e 16 de maio", anunciou o Presidente Sebastián Piñera a partir do Palácio Moneda, sede do Governo chileno.

"A segunda volta da eleição de governadores, prevista para 09 de maio, será em 04 de julho", acrescentou.