Actualidade

Xanana Gusmão, líder do segundo partido timorense, CNRT, apresentou-se hoje na Procuradoria-Geral da República timorense para prestar depoimento, no âmbito de uma queixa apresentada por Mari Alkatiri, líder do maior partido, a Fretilin.

O ex-Presidente da República chegou ao edifício da PGR ao início da manhã, onde foi recebido com "vivas" e aplausos de um grande número de apoiantes, muitos com camisolas com a imagem do político timorense.

Uma forte presença policial manteve os apoiantes afastados do edifício, com Xanana Gusmão a entrar na PGR acompanhado por outros membros do CNRT.