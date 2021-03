Actualidade

A presidente do PAICV, Janira Hopffer Almada, afirma que o objetivo do partido é voltar ao poder em Cabo Verde nas legislativas de abril, prometendo cortar gastos supérfluos e defendendo um compromisso nacional com todos os partidos.

"Para nós, um bom resultado é, primeiramente, aumentar o número de votos, em segundo lugar aumentar a nossa representação parlamentar, ou seja, o número de deputados na Assembleia Nacional", diz Janira Hopffer Almada, em entrevista à agência Lusa.

Afastado do poder em 2016, após três legislaturas consecutivas a governar, a dirigente vai mais longe e assegura que fazer regressar o Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV) ao executivo é o objetivo nas eleições de 18 de abril.