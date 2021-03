Covid-19

O Governo timorense renovou hoje a cerca sanitária que se aplica nos municípios de Baucau e Viqueque, com confinamento obrigatório, até 02 de março, data do final do atual período de estado de emergência.

A decisão foi tomada numa reunião extraordinária do Conselho de Ministros, realizada por videoconferência, e que teve em conta recomendações do Centro Integrado de Gestão de Crise (CIGC), que participaram na reunião também por via remota.

"O Conselho de Ministros aprovou (...) a renovação da imposição de cerca sanitária e de confinamento domiciliário geral da população nos municípios de Baucau e Viqueque até às 23.59 horas do dia 2 de abril de 2021", pode ler-se em comunicado do Governo.