Actualidade

As ajudas de Estado à TAP devem depender de melhorias no desempenho ambiental, defende a associação Zero, que quer ainda que as licenças de emissões de carbono na Europa passem a abranger voos de entrada e saída no continente.

Num comunicado hoje divulgado, a associação ambientalista critica que já tenham sido atribuídos à TAP 1.200 milhões de euros em ajudas estatais "sem qualquer condição ambiental".

"Num mundo em emergência climática, os cidadãos não podem continuar a pactuar com cheques em branco, de nenhuma espécie e especialmente a indústrias poluentes, como a aviação. Em troca da ajuda dos contribuintes, a aviação tem de iniciar o seu percurso em direção à descarbonização, com as ajudas de Estado subordinadas a esta condicionalidade", defende.