Actualidade

O Grupo de Reflexão e Intervenção da Diáspora Portuguesa da Alemanha (GRI-DPA) pede "mais peso político", reivindicando um "aumento do número de deputados pela emigração na Assembleia da República" que seja "representativo".

"Em vários encontros com os deputados do PS e do PSD pela emigração, o GRI-DPA constatou o valioso aumento do número de eleitores registados na emigração, mas ao mesmo tempo um enorme desequilíbrio da sua representação na Assembleia da República", sublinhou o presidente desta associação, Manuel Campos, em declarações à agência Lusa.