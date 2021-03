Covid-19

O Reino Unido dá hoje mais um passo para sair do confinamento em vigor há três meses com o fim, em Inglaterra, da ordem para ficar em casa, mas as autoridades mantêm uma mensagem de cautela.

A partir de hoje, as pessoas podem juntar-se em grupos de seis ao ar livre e podem retomar a prática de desportos em espaços abertos, como ténis, golfe ou natação, a primeira etapa do plano de desconfinamento do Governo britânico.

As restrições continuam ao convívio de agregados familiares diferentes dentro de casa e, apesar de não existirem instruções claras sobre a distância que se pode viajar dentro do país, continua a ser proibido pernoitar fora da residência principal.