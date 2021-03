Covid-19

Com clubes e discotecas fechados, os DJ estão há um ano quase sem trabalho. Há quem procure rendimentos noutros lugares, quem venda discos da coleção para se manter à tona e quem pense em despedir-se das cabines.

Mais de um ano depois do início da pandemia, ainda não se vislumbra um futuro regresso à animação noturna, nem se sabe em que moldes vai acontecer, quais os preços que vão ser praticados ou quantos clubes e discotecas resistiram a mais de um ano sem faturação provocado pela pandemia, que suspendeu quaisquer celebrações feitas numa pista de dança.

No verão de 2020, com esplanadas, restaurantes e cafés abertos, os DJ conseguiram alguns trabalhos, mas em menor quantidade e com 'cachets' mais reduzidos. Com poucos rendimentos, socorreram-se dos apoios disponibilizados pelo Estado, que criticam por serem baixos e confusos, da ajuda de amigos e familiares e das poupanças que tinham.