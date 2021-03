Covid-19

A transmissão do SARS-CoV-2 de morcegos para humanos através de outro animal é o cenário mais provável para explicar o início da pandemia, segundo o relatório da OMS e da China, que considera "extremamente" improvável um incidente num laboratório.

O relatório conjunto da Organização Mundial da Saúde (OMS) e especialistas chineses concluiu que a transmissão do vírus SARS-CoV-2 para humanos a partir de um animal intermediário é uma hipótese "provável a muito provável", enquanto um incidente de laboratório seria "extremamente improvável".

De acordo com a versão final do relatório, de que as agências AP e AFP obtiveram hoje cópias, os especialistas determinaram que "perante a literatura sobre o papel dos animais de criação como hospedeiros intermediários de doenças emergentes, é necessário realizar outros levantamentos, inclusive numa maior extensão geográfica" na China e em outros lugares.