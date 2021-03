Actualidade

A queniana que o ex-Presidente norte-americano Barack Obama considerava avó, Mama Sarah Onyango Obama, morreu hoje aos 99 anos em Kisumu, no Quénia, após sofrer um derrame em setembro passado, anunciou a sua filha, Marsat Obama.

"Diagnosticaram-lhe um acidente vascular cerebral em setembro do ano passado e teve problemas relacionados com glicemia", disse a filha de Mama Obama, que deu entrada no domingo no Hospital Universitário Jaramogi Oginga Odinga, tendo morrido às 04:45 locais (02:45 em Lisboa) de hoje.

De acordo com a imprensa queniana, que cita fontes médicas, a idosa foi internada devido a problemas de diabetes, uma doença que a levou ao hospital várias vezes durante os últimos dois anos.