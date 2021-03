Actualidade

A Polícia de Macau anunciou hoje que as 12 pessoas detidas no domingo no âmbito de um protesto proibido pelas autoridades não foram acusadas, mas não descartou que venham a ser alvo de uma ação judicial.

O representante do Corpo da Polícia de Segurança Pública de Macau explicou que o caso ainda está sob investigação, pelo que não se exclui a possibilidade de ação judicial contra as seis mulheres e seis homens detidos, que podem vir a responder por reunião ilegal.

As autoridades de saúde de Macau proibiram o protesto contra o plano de apoio ao consumo do Governo e justificaram a decisão por a organização não conseguir garantir orientações de prevenção pandémica. Isto depois da Polícia já ter autorizado a manifestação.