Actualidade

A SAD do Feirense anunciou hoje a saída do treinador Filipe Rocha do comando técnico da equipa, atual segunda classificada da II Liga de futebol.

As duas partes chegaram a um acordo para a rescisão de contrato, numa ligação que se iniciou na época passada, com Filipe Rocha a deixar a equipa no terceiro lugar da prova, quando esta foi interrompida devido à covid-19.

Em comunicado, a SAD do Feirense deseja "as maiores felicidades a Filipe Rocha, bem como a todos os elementos da equipa técnica que com ele trabalharam".