Actualidade

O líder da maior associação hoteleira do Algarve justificou hoje a sua demissão com a "falta de solidariedade institucional" da restante direção, reiterando que as declarações feitas numa entrevista à imprensa que estiveram na origem da demissão "são verdade".

Em causa está uma entrevista do presidente da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA), Elidérico Viegas, publicada na sexta-feira, que se debruçou sobre temas como a vacinação, as dificuldades do setor, a falta de apoio à região ou a forma como os prémios sobre turismo são atribuídos.

"A minha decisão fundamenta-se na falta de solidariedade institucional dos restantes membros da direção, face à discordância de declarações que proferi a um órgão de comunicação social que, embora descontextualizadas, por serem verdade e do conhecimento público, reitero e confirmo", afirmou Elidérico Viegas em comunicado.