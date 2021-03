Actualidade

A Procuradoria-Geral egípcia anunciou hoje a detenção de oito pessoas, incluindo dois condutores e outros funcionários dos caminhos-de-ferro, no âmbito da investigação ao acidente ferroviário que causou pelo menos 18 mortos e 200 feridos na sexta-feira.

"O procurador-geral ordenou que os dois condutores do comboio 157 (envolvidos na colisão), os seus dois assistentes, o funcionário do controlo do tráfego da estação de Al-Maragha" e três outros empregados fossem detidos, indicou a instituição num comunicado.

Inicialmente, as autoridades deram conta de 32 mortos e 165 feridos, tendo no sábado revisto em baixa o balanço para 19 mortos e 185 feridos.