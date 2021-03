Actualidade

Cento e cinquenta jornalistas apelaram hoje à Assembleia da República Portuguesa que manifeste preocupações relativas à limitação da liberdade de imprensa em Macau e monitorize o cumprimento do acordo entre Portugal e a China sobre o território.

Numa carta enviada a várias entidades na Assembleia da República, incluindo a Comissão Parlamentar de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas e todos os grupos parlamentares, uma centena e meia de jornalistas denunciam a existência de um "ataque à liberdade de imprensa em Macau" e exigem que o "Estado português, enquanto parte contratante da Declaração Conjunta Luso-Chinesa sobre a Questão de Macau", exerça os seus deveres.

"Vimos apelar junto de Vós para que tornem (...) audíveis as preocupações manifestadas a partir de Macau [relativas à tentativa de limitação das liberdades, direitos e garantias dos seus habitantes], zelem pelo cumprimento dos tratados que Portugal assinou e que a Assembleia da República aprovou, e condenem as violações perpetradas, agindo e fazendo agir no sentido da sua retificação", pedem os jornalistas.