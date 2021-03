Covid-19

O PCP saudou hoje a promulgação, pelo Presidente, das leis que reforçam os apoios sociais devido à pandemia, avisou o Governo que tem de as cumprir em vez de andar a "poupar preocupado com os números do défice".

"É absolutamente essencial que o Governo não ande a cortar ou a poupar nos apoios sociais, preocupado com os números do défice. Não estamos numa situação em que isso seja aceitável", afirmou à Lusa o líder parlamentar do PCP, João Oliveira, num comentário à promulgação de domingo de Marcelo Rebelo de Sousa às leis aprovadas no parlamento.