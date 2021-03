Actualidade

O Credit Suisse revelou hoje que pode enfrentar "perdas significativas" no primeiro trimestre deste ano que têm a ver com a alienação por parte do banco de posições num "hedge fund" nos Estados Unidos.

Com este anúncio, as ações do Credit Suisse chegaram a cair 13% no início da sessão de hoje na bolsa de Zurique.

O banco suíço e, antes deste, o banco japonês Nomura, comunicaram ao mercado estarem expostos a um "hedge fund", apesar de não terem identificado o investidor norte-americano.