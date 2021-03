Myanmar

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou hoje que as "atrocidades" no Myanmar (antiga Birmânia) devem "parar agora", após um fim de semana em que as autoridades birmanesas mataram mais de 120 civis.

"Condeno veementemente a violência perpetrada contra o povo do Myanmar. As atrocidades têm de parar agora", lê-se numa mensagem publicada por Von der Leyen na sua conta oficial da rede social Twitter.

A presidente da Comissão Europeia acrescenta também que a União Europeia (UE) está a trabalhar com os seus parceiros para "parar com esta violência contra o próprio povo do Myanmar", criar um "processo político adequado" e "libertar todos os detidos".