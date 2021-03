Covid-19

A organização da feira de arte ARCOlisboa decidiu atrasar para os dias entre 16 e 19 de setembro o certame previsto inicialmente para maio e realizá-lo na Doca de Pedrouços, o que permitirá descobrir "um novo e surpreendente espaço".

"Excecionalmente, o evento foi transferido para setembro por decisão da Câmara Municipal de Lisboa, do IFEMA e do Comité Organizador da feira, com o objetivo de promover o encontro de galerias, colecionadores e profissionais internacionais", disse fonte da organização à agência Lusa.

Por outro lado, também "excecionalmente", o evento terá lugar na Doca de Pedrouços, um novo local na capital portuguesa, que segundo organização, "permitirá descobrir um novo e surpreendente espaço".