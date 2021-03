Covid-19

A Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa (CIMBB) está a preparar o regresso do turismo à região de uma forma "cuidada" e "cautelosa", com a oferta de vários roteiros de desconfinamento em harmonia com a natureza.

"Este é o destino perfeito para quem procura um roteiro de desconfinamento, uma vez que se identificam na região [Beira Baixa] fatores atrativos, neste ano em que mais uma vez se antevê elevada procura por locais com baixa concentração populacional e que simultaneamente permitam o contacto com a natureza, num ambiente que conceda uma sensação de liberdade para o corpo e para a mente", afirma, em comunicado, o secretário executivo daquela organização de municípios, Hélder Henriques.

A CIMBB está a preparar o regresso do turismo à Beira Baixa de uma forma planeada "cuidada e atenta", para uma reabertura que se deseja "cautelosa, gradual e a conta-gotas".