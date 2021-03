Covid-19

O PCP responsabilizou hoje o Governo por qualquer cenário de potenciais crises políticas, recusando que o alerta deixado pelo Presidente da República no domingo se destine aos comunistas e a outros partidos.

"O risco de uma crise política está colocado não propriamente em função das decisões dos partidos, está colocado em função da dissonância entre a política do Governo e as necessidades do povo e do país", afirmou, em declarações à Lusa, o líder parlamentar comunista, João Oliveira, ao comentar os alertas de risco de crise política deixados pelo Presidente da República na mensagem com que acompanhou a promulgação de reforço dos apoios sociais em tempos de pandemia.