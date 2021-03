Euro sub-21

O árbitro sueco Glenn Nyberg vai dirigir o jogo de quarta-feira entre Portugal e Suíça, da terceira e última jornada do grupo D do Campeonato da Europa de futebol de sub-21, em Ljubljana, informou hoje a UEFA.

O juiz, de 32 anos e internacional desde 2016, vai ter como assistentes os compatriotas Mahbod Beigi e Andreas Soderqvist, enquanto o esloveno Rade Obrenovic assumirá as funções de quarto árbitro, numa prova sem recurso ao sistema de videoárbitro (VAR).

Glenn Nyberg ajuizou dois jogos da Liga Europa esta época e só presenciou um encontro com equipas portuguesas, em agosto de 2020, quando a equipa de juniores do Benfica derrotou os croatas do Dínamo de Zagreb (3-1), nos quartos de final da Youth League.