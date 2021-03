Moçambique/Ataques

Analistas do Instituto de Estudos de Segurança (ISS), da África do Sul, consideram que a União Africana (UA) devia intervir no conflito no norte de Moçambique, apresentando vários "pontos de entrada" que os responsáveis podem usar.

"Apesar dos desafios colocados pelo princípio da subsidariedade, as mãos da UA não estão completamente amarradas, há vários utensílios e enquadramentos, e ao longo dos anos foram estabelecidos mecanismos elaborados para lidar com graves ameaças à paz e segurança no continente", argumentam os analistas num relatório especificamente dedicado à situação em Moçambique.

No texto, que passa em revista as várias possibilidades de intervenção por parte do Conselho de Paz e Segurança (PSC), composto por 15 membros da UA, os analistas dizem que "primeiro a situação tem de ser enquadrada para uma discussão ao nível do PSC", ainda que, admitem, "o facto de Moçambique ser um membro do conselho possa ser um obstáculo".