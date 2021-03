OE2021

A CIP - Confederação Empresarial de Portugal apelou hoje à apresentação de um Orçamento Suplementar para 2021 "onde estejam devidamente contempladas as reais necessidades correntes do SNS [Serviço Nacional de Saúde]".

O Conselho Estratégico Nacional de Saúde da CIP considera que a execução orçamental até fevereiro publicada na semana passada pela Direção-Geral do Orçamento (DGO) "levanta sérias preocupações sobre o financiamento do Serviço Nacional de Saúde, mesmo num ano tão marcado pela covid-19".

Em comunicado, a CIP cita os dados da DGO, que dão conta de um défice de 62,9 milhões de euros no SNS nos dois primeiros meses do ano, e apela à "apresentação de um Orçamento Suplementar para 2021 onde estejam devidamente contempladas as reais necessidades correntes do SNS e um plano para recuperar a atividade assistencial e reduzir as listas de espera, que se têm acumulado e penalizam gravemente o acesso dos cidadãos aos cuidados de saúde".