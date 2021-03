Moçambique/Ataques

O primeiro-ministro afirmou hoje que o Governo português está a acompanhar permanentemente a situação no norte de Moçambique e está empenhado em resolver "a questão de fundo", salientando que falou pessoalmente com o Presidente moçambicano, Filipe Nyusi.

António Costa falou aos jornalistas sobre a situação que se vive no norte de Moçambique após ter estado presente na cerimónia de entrega de prémios do Imprensa Nacional Casa da Moeda (INCM), em Lisboa, que foi presidida pelo chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa.

Uma ponte aérea está montada entre Pemba e Maputo para retirar do norte de Moçambique quase 1.300 pessoas resgatadas no sábado por navio do distrito de Palma, alvo de ataques armados na quarta-feira